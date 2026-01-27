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บันทึกการอัปเดต
1. รายชื่อผู้ติดต่อ → กลุ่มแชท → กลุ่มของฉัน → เพิ่มช่องค้นหาในหน้ากลุ่มที่สร้างและกลุ่มที่เข้าร่วม
2. เพิ่มฟีเจอร์พลิกกล้องหน้า-หลังระหว่างการโทรวิดีโอในกลุ่ม
3. เพิ่มฟีเจอร์ "แสดงชื่อเล่นสมาชิกกลุ่ม" ภายในกลุ่ม
4. ปรับปรุงฟีเจอร์การประชุม แก้ไขข้อผิดพลาดการส่งข้อความบน Android และการหยุดทำงานกะทันหันบน iOS
แก้ไขฟีเจอร์เสียงและวิดีโอ รับรหัสยืนยันทางอีเมล
เพิ่มฟีเจอร์รหัสเชิญเพื่อน
เพิ่มการตั้งค่ากลุ่ม, ปิดเสียงกลุ่ม, ปิดกั้นการเพิ่มเพื่อน, จำกัดการดูข้อมูลสมาชิก พร้อมอัปเดต UI ใหม่
เพิ่มฟีเจอร์ใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
ฟีเจอร์เด่น
ออกแบบมาเพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัย รวดเร็ว และสนุกสนาน
ประสบการณ์โซเชียลแบบ Immersive พร้อมการปกป้องความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง รับส่งข้อความทุกที่ทุกเวลา
ทุกคำพูดของคุณคู่ควรกับการดูแลด้วยใจ รองรับการแชทหลายรูปแบบ การทำงานที่เรียบง่าย พร้อมการเข้ารหัสข้อมูลที่แน่นหนา
ความปลอดภัยไม่ใช่ตัวเลือก แต่คือพื้นฐาน ส่งได้ทั้งเสียง ข้อความ รูปภาพ และไฟล์ อินเทอร์เฟสที่เรียบง่าย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เปิดการสื่อสารหลากหลายรูปแบบด้วยคลิกเดียว วิดีโอ HD คุณภาพสูง ส่งไฟล์ได้ไม่จำกัด สื่อสารได้สะดวก ปลอดภัยกว่าที่เคย
รองรับการแคชวิดีโอและสื่อออฟไลน์ ดูย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญ
ประสบการณ์การใช้งานที่บริสุทธิ์ ปราศจากโฆษณารบกวน ไม่มีป๊อปอัพขัดจังหวะ เพลิดเพลินกับการแชทอย่างเต็มที่
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